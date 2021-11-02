Deniz Akkaya, taciz iddiasıyla magazinin gündemine oturan ve hakkındaki yorumlara sinirlenen Ece Ronay'ı, canlı yayında hakaret yağmuruna tuttu.

Geçtiğimiz günlerde Mehmet Ali Erbil'in kendisine tacizde bulunduğunu öne sürerek gündeme gelen sosyal medya fenonemi Ece Ronay, 'Söylemezsem Olmaz' programına konu olmuştu.

Ece Ronay ise sunucu Deniz Akkaya'nın programda söylediği ifadelerden rahatsız olup, Instagram hesabından Akkaya'yı hedef alan paylaşımlarda bulundu.

Bunun üzerine Akkaya'dan, Ronay'a da cevap gecikmedi.

Programın bugünkü bölümünde dikkat çeken açıklamalar yapan Akkaya, Rona'ya ağzına geleni söyledi.

"TERÖRİST TİPLİSİN SEN"

Canlı yayında oldukça sert ifadeler kullanan Akkaya, şunları söyledi:

"Bak güzelim, senin Edirne'den ilerisinde hiçbir esamen okunmaz ya normal şartlarda. Biz seninle binelim uçağa, seni yüzde 90 vizen de olsa durdururlar bu tipinle. Çünkü terörist tiplisin sen, tipin terörist senin.

Deniz Akkaya'dan Ece Ronay'a: Sen terörist tiplisin



"BENİM ÖLÜM SENİN DİRİNİN ÜZERİNDEN BULDOZERLE GEÇER"

Benim ölüm, senin dirinin üstünden buldozerle geçer. Sen sıfır Türkçe, sıfır yabancı dil, senin... Daha ezmek istemiyorum. Gel Etiler'e buluşalım, ben rica edeceğim 'bu kızı alsınlar' diye, senin 5 kere üstünü ararlar.

"GERÇEKLEŞLE YÜZLEŞMİYORSUN"

Çünkü sen dışarıdan nasıl gözüktüğünün pek farkında değilsin. Gerçekle yüzleşmiyorsun. Bunların muhabbeti hep bacak arası. Sen sevgiline rezil kelimeler söyleyip öyle ayrılan, bunu bir tarz zanneden birisin..."