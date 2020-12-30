Deniz Akkaya'nın SMA hastalarıyla ilgili sözleri tepki topladı

Mustafa Sandal'ın SMA hastalarına yönelik sözlerine tepki gösteren eski manken Deniz Akkaya, "SMA hastalarından önce aylardır evde işsiz oturan müzisyenler var, önce onlara sahip çıksın" dedi.

Beyaz TV'de yayınlanan "Söylemezsem Olmaz" programında Deniz Akkaya, Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip-1 hastası çocuklar için kendisine paylaşım ricası geldiğini, gelen yardım taleplerinin hepsine yanıt veremediği için de suçluluk duyduğunu söyleyen şarkıcı Mustafa Sandal'ın paylaşımını yorumladı.

"SMA HASTALARINDAN ÖNCE AYLARDIR EVDE İŞSİZ OTURAN MÜZİSYENLER VAR"

Sandal'ın paylaşımı ekrandayken Akkaya, "SMA hastalarından önce aylardır evde işsiz oturan müzisyenler var önce onlara sahip çıksın." dedi.

"ÖNCE DİBİNDEKİLERE SAHİP ÇIKSIN"

Sandal'ın SMA hastası çocuklara yardım konusuyla ilgili "Devletin bizzat bize, sosyal medyaya bırakmadan bu konuyu halletmesi gerekir." sözleri ekrandayken Akkaya, "Işın Karaca ile konuştuk. Çocuğuna mama alamadığı için kendini dolaba asarak intihar eden müzisyen arkadaşlarımız var. Önce dibindekilere sahip çıksın." şeklinde ifadeler kullandı.