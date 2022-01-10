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    Deniz Seki, müzik dünyasında yeni bir polemiği başlattı

    Deniz Seki, “Türkiye’de 2021’in En İyi Şarkıcısı” anketine tepki gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 10.01.2022 - 09:23
    • Güncelleme : 10.01.2022 - 09:45
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    Deniz Seki, müzik dünyasında yeni bir polemiği başlattı

    Bir şirket, “2021’in En İyi Şarkıcıları” adlı bir anket yaptı. Anket sonucuna göre Melek Mosso birinci sırada yer aldı. Onu; Sezen Aksu, Hadise ve Zeynep Bastık takip etti.

    "AYIP"

    Instagram’da açıklanan anket sonuçlarını gören Deniz Seki, “Çok ayıp bu açıklamalar ya. Bir sürü meslektaşım adına da çok ayıp karşılıyorum bu seçmeleri. Neye göre, kime göre? Bu kadar ‘özel yorumcu’ varken hem de!” diye yazdı.

    Ankette “en iyi şarkıcı” seçilen isimlerden Melek Mosso, Deniz Seki’nin yorumuna “Abla biz özel değil miyiz?” diye bir yanıt verdi.

    Deniz Seki, müzik dünyasında yeni bir polemiği başlattı #1

    Deniz Seki, müzik dünyasında yeni bir polemiği başlattı #2


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