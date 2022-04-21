Deniz Seki'den Murda paylaşımı

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, 4 yıl 2 ay hapis cezası alan Murda için bir paylaşım yaptı.

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, uyuşturucu ticareti yapmak suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapis yatmıştı.

Hapis günlerini unutamayan ve etkisinden hala çıkayamayan Seki, kişisel sosyal medya hesabından rapçi Murda’nın hapis cezasına çarptırılmasına tepki gösterdi.

Seki, bazı şarkılarında uyuşturucu madde kullanmaya özendirdiği iddiasıyla yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezası alan 'Murda' lakaplı rapçi Önder Doğan, için şunları yazdı:

"Senelerce mağdur oldum"

"Benzer konulardan senelerce mağdur olmuş biri olarak yazıyorum.

Dışarıda katili, hırsızı, tecavüzcüsü, çocuk istismarcısı, kadına ayrı hayvana ayrı şiddet uygulayanlar elini kolunu sallayarak gezebiliyor ve bu pislikler için adalet sistemi işlemiyor. Ancak söz konusu şarkı yazıp söyleyen kişiler olunca mı adalet sistemi işliyor?

"Yazık günah"

@ezhel06 için aynısını yaptınız çocuk senelerdir kendi ülkesine giremiyor. Yazık, günah @murdaworld için yapmayın artık.

"Müziğin sansürü olmaz"

Müziğin sansürü olmaz. Herkes istediğini yazsın, istediğini söylesin, istediğini dinlesin. Çok mu rahatsız oldunuz en fazla yasaklar dinletmezsin kimsenin özgürlüğünü elinden almak bu kadar kolay olmamalı #freemurda"