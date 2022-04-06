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    Derya Alabora: Erkeklere bayılıyorum

    Derya Alabora cinsel ilişkiye girdiği en sıra dışı yeri açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 06.04.2022 - 08:29
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    Derya Alabora: Erkeklere bayılıyorum

    Deliha, Kırmızı Oda gibi yapımlarda rol alan usta tiyatrocu Derya Alabora, YouTube'da yayınlanan bir programa konuk oldu.

    Usta tiyatrocu Derya Alabora programda açık açık her soruya yanıt verdi.

    "Ahlakçılık hiç sevmem" diyen usta oyuncu açıklamalarıyla gündem oldu.  Alabora "Cinsel yönelimini sorguladığın oldu mu?" sorusuna "Erkeklere bayılıyorum" yanıtını verdi.

    "APARTMAN GİRİŞİ"

    Alabora, soru üzerine cinsel ilişkiye girdiği en sıra dışı yeri de açıkladı. "Koli kestiğin (eşcinsel argosunda cinsel ilişki) en sıra dışı yer" sorusuna ünlü oyuncu "Bir apartmanın girişi" diyerek yanıt verdi.

    Derya Alabora: Erkeklere bayılıyorum #1

    Derya Alabora: Erkeklere bayılıyorum #2


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