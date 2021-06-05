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    Derya Uluğ, Milli formayla top sektirdi

    Şarkıcı Derya Uluğ, yeşil sahalara çıkarak top tekniğindeki hünerlerini sergiledi.
    • Haber Merkezi
    • 05.06.2021 - 09:49
    • Güncelleme : 05.06.2021 - 09:54
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    Derya Uluğ, Milli formayla top sektirdi

    Koyu Fenerbahçeli olan ve futbol tutkunluğu ile bilinen şarkıcı Derya Uluğ, çim sahada şov yaptı.

    Ay-Yıldızlı Milli forma giyen güzel şarkıcı, futbol topuyla olan yeteneklerini gözler önüne serdi.

    Uluğ, o anlarını ise sosyal medya hesabından "Antrenmandayım" notuyla paylaştı.

    İZLEYENLER HAYRAN KALDI

    Altındaki kot pantolona rağmen defalarca top sektiren Uluğ’un paylaşımı, taraftarlardan ve takipçilerinden takdir topladı.

    Derya Uluğ, Milli formayla top sektirdi

    Derya Uluğ, Milli formayla top sektirdi #1

    Derya Uluğ, Milli formayla top sektirdi #2

    Derya Uluğ, Milli formayla top sektirdi #3

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