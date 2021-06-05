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- Derya Uluğ, Milli formayla top sektirdi
Derya Uluğ, Milli formayla top sektirdi
Şarkıcı Derya Uluğ, yeşil sahalara çıkarak top tekniğindeki hünerlerini sergiledi.
- Haber Merkezi
- 05.06.2021 - 09:49
- Güncelleme : 05.06.2021 - 09:54
Koyu Fenerbahçeli olan ve futbol tutkunluğu ile bilinen şarkıcı Derya Uluğ, çim sahada şov yaptı.
Ay-Yıldızlı Milli forma giyen güzel şarkıcı, futbol topuyla olan yeteneklerini gözler önüne serdi.
Uluğ, o anlarını ise sosyal medya hesabından "Antrenmandayım" notuyla paylaştı.
İZLEYENLER HAYRAN KALDI
Altındaki kot pantolona rağmen defalarca top sektiren Uluğ’un paylaşımı, taraftarlardan ve takipçilerinden takdir topladı.
Derya Uluğ, Milli formayla top sektirdi