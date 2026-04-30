Devrim Özkan ile Trevor Clevenot aynı yerden paylaşım yaptı

Ekranların güzel ve başarılı oyuncularından Devrim Özkan, Galatasaray'da forma giyen Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira ile yaşadığı inişli-çıkıştı birlikteliğini 2025'in Ağustos ayında sonlandırmıştı.

Özkan, bu süreçte Torreira'dan gelen tüm barışma hamlelerini karşılıksız bırakmıştı.

Ayrılığın ardından Devrim Özkan'ın adı, Ziraat Bankası Ankara ve Fransa milli takımında smaçör olarak oynayan Fransız voleybolcu Trevor Clevenot ile anılmıştı.

AYNI YERDEN PAYLAŞIM

Aşıkların aynı yerden, aynı manzara eşliğinde paylaşım yapması, ikilinin haklarında çıkan aşk dedikodularını yeniden alevlendirdi.