Didem Soydan, aşka ara verdi
ensonhaber.com

Ünlü model Didem Soydan'ın koleksiyonunu hazırladığı markanın lansman partisi, önceki akşam Kuruçeşme'de lüks bir mekanda yapıldı.

Ünlü bir çok davetlinin katıldığı partide samimi açıklamalarda bulundu.

Didem Soydan, aşka ara verdi

İş hayatımda her şey yolunda

Sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren 39 yaşındaki manken, "Şu an bekarlığın tadını çıkarıyorum. Zaman zaman ilişkilerim oluyor ama yürümüyor.

Didem Soydan, aşka ara verdi

İş hayatımda her şey yolunda gidiyor. Demek ki hem iş hem bir arada yürümüyor" açıklamasını yaptı.

Didem Soydan, aşka ara verdi