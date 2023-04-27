Didem Soydan, aşka ara verdi Fenomen model Didem Soydan, aşk ve iş hayatıyla ilgili bilgi verdi.

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Ünlü model Didem Soydan'ın koleksiyonunu hazırladığı markanın lansman partisi, önceki akşam Kuruçeşme'de lüks bir mekanda yapıldı.

Ünlü manken bir çok davetlinin katıldığı partide samimi açıklamalarda bulundu.

İş hayatımda her şey yolunda

Sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren 39 yaşındaki manken, "Şu an bekarlığın tadını çıkarıyorum. Zaman zaman ilişkilerim oluyor ama yürümüyor.

İş hayatımda her şey yolunda gidiyor. Demek ki hem iş hem aşk bir arada yürümüyor" açıklamasını yaptı.