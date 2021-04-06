Didem Soydan: Fantezi için özel ayakkabılarım var

Didem Soydan, katıldığı programda fantezi için kendine özel ayakkabılar aldığını söyledi.

Şu sıralar oyuncu Burak Deniz'le aşk yaşayan ünlü manken Didem Soydan, YouTube’daki yayınlanan bir programa konuk oldu. Hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunan güzel manken, ilginç itiraflarda da bulundu.

İşte Soydan'ın açıklamalarından ara başlıklar...

"HASTALIK KORKUM VAR"

Soydan konuk olduğu yayında, "Hastalıkla ilgili korkum var. Babamı o nedenle kaybettim. Travması kaldı. Kristal kürem olsa korktuğum şey başıma gelecek mi onu öğrenmek isterdim.

Zayıf yönlerimle onları göstermeyerek başa çıkıyorum. Annemden böyle gördüm.





"ÇOK ZAYIFTIM"

Lisede zayıflıktan ölüyordum. 35-40 kilo kadardım. Okulun en havalı kızları Harley Davidson bot giyiyor. Tıknaz kısa boylular. Ergenliğe benden daha önce girmişler, ben ise Safinaz. Annemle bot almaya gittik. Annem 'Çubuk kraker o botun içine girer mi?' demişti ayakkabıcıya...

"PEÇETE BİRİKTİRİYORUM"

Peçete biriktiriyorum. Anneannem hala gittiği günlerden bana peçete topluyor. Onun hatırına devam ediyorum.

New York’a taşınırken her şeyimi dağıtmak zorunda kaldım. Kütüphanemi bile verdim.





"BURCUNA GÖRE SEVGİLİ SEÇERİM"



Sevgili seçimlerimde sadece burca dikkat ettim. Belli burçlar benim hayatımda yok. Hayatımda olan insanların hepsi Eylül-Ocak arası doğmuştur.

"LEZBİYENLER PEŞİMDE"

Lezbiyenlerden paragraflarca mesajlar alıyorum. Çoğu benim gizlediğimi düşünüyor ve doğru yola gelmeye çağırıyor. Bugüne dek öyle bir ilgim olmadı. Olursa hemen söylerim. Cinsel yönelimimi sorguladığım zamanlar tabii ki oldu. Bu konuda gizli saklım yok. Benim için bir önem arz etmiyor. Öğrendiklerimiz ve bize öğretilenler arasında uçurumlar var. Bu zamana dek ilişkilerim hep heteroseksüel kişilerle oldu. Ama mesela New York’tayken bir kız, bir erkek gibi peşime düştü. Onunla ilgili hiçbir şey beni ne duygusal ne de cinsel olarak çekti.

"FANTEZİ İÇİN AYAKKABILARIM VAR"

Üç sene önce New York’tan gelir gelmez jetlag halimle kulübe gittim. Alkol mideme dokundu. Bulunduğumuz alandan tuvalete yetişmeye imkan yok. Mutfağa koşup bir kaseye kustum. Onu da dolabın üstüne bıraktım. Çıkışta da basın geldiği için kabı alıp dökemedim. Eve ayakkabıyla girmem. Ama fantezi için özel ayakkabılarım var." ifadelerinde bulundu.