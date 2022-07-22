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    Didem Soydan mavi bikinisiyle poz verdi

    Güzelliği ve düzgün fiziğiyle ön plana çıkan Didem Soydan, bikinili pozuyla ortalığı karıştırdı.
    • Haber Merkezi
    • 22.07.2022 - 08:01
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    Didem Soydan mavi bikinisiyle poz verdi

    Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü model Didem Soydan, tatilden verdiği pozları takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

    Sıcak havaların tadını tatilde çıkaran Soydan, mavi bikinisini giyip poz verdi.

    Beğenildi

    Oyuncu Burak Deniz'le aşk yaşayan Didem Soydan'ın en son paylaştığı bikinili pozu beğeni topladı. Takipçileri, Soydan'a çok sayıda beğeni yorumu gönderdi.

    Didem Soydan mavi bikinisiyle poz verdi #1

    Didem Soydan mavi bikinisiyle poz verdi #2


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