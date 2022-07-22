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- Didem Soydan mavi bikinisiyle poz verdi
Didem Soydan mavi bikinisiyle poz verdi
Güzelliği ve düzgün fiziğiyle ön plana çıkan Didem Soydan, bikinili pozuyla ortalığı karıştırdı.
- Haber Merkezi
- 22.07.2022 - 08:01
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü model Didem Soydan, tatilden verdiği pozları takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.
Sıcak havaların tadını tatilde çıkaran Soydan, mavi bikinisini giyip poz verdi.
Beğenildi
Oyuncu Burak Deniz'le aşk yaşayan Didem Soydan'ın en son paylaştığı bikinili pozu beğeni topladı. Takipçileri, Soydan'a çok sayıda beğeni yorumu gönderdi.