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    Didem Soydan, transparan elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti

    Bir ödül gecesine katılan Didem Soydan, cesaretini konuşturdu. Soydan'ı kırmızı transparan kıyafetiyle görenler, gözlerini başarılı modelden ayıramadı.
    • 02.12.2022 - 16:41
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    Didem Soydan, transparan elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti

    Manken Didem Soydan, oyuncu Burak Deniz'le ilişkisini sürdürüyor.

    İkilinin aşk serüveni doludizgin devam ederken başarılı modelliğiyle sık sık gündeme gelen Didem Soydan, bir ödül gecesine katılım sağladı.

    Geceye katılanlar, ağırlıklı olarak siyah elbise giydi.

    Soydan ise törende ezber bozdu.

    Görenler bir kez daha baktı

    Kızıl tonlarda transparan bir elbisenin altına giydiği iç çamaşırı ve üzerine attığı kürküyle geceye katılan Didem Soydan, tüm gözleri üzerine çekti.

    Didem Soydan, transparan elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti #1


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