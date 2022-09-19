Didem Soydan yelek giydi

Didem Soydan, giydiği yelekle verdiği derin göğüs dekolteli pozunu yayınladı.

Şu sıralar Burak Deniz'le yaşadığı aşkla gündeme gelen oyuncu ve model Didem Soydan, son zamanlarda sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Paylaşımlarıyla dikkat çeken başarılı isim, iddialı pozlarıyla da ilgi çekiyor.

Yine cesur

Siyah bir takım giyen Soydan, verdiği pozları Instagram hesabından yayınladı. Yeleğinin içine iç çamaşırı giymeyen güzel modelin pozuna takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.