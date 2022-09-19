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- Didem Soydan yelek giydi
Didem Soydan yelek giydi
Didem Soydan, giydiği yelekle verdiği derin göğüs dekolteli pozunu yayınladı.
- Haber Merkezi
- 19.09.2022 - 09:13
- Güncelleme : 19.09.2022 - 09:54
Şu sıralar Burak Deniz'le yaşadığı aşkla gündeme gelen oyuncu ve model Didem Soydan, son zamanlarda sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Paylaşımlarıyla dikkat çeken başarılı isim, iddialı pozlarıyla da ilgi çekiyor.
Yine cesur
Siyah bir takım giyen Soydan, verdiği pozları Instagram hesabından yayınladı. Yeleğinin içine iç çamaşırı giymeyen güzel modelin pozuna takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.