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    Didem Soydan yelek giydi

    Didem Soydan, giydiği yelekle verdiği derin göğüs dekolteli pozunu yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 19.09.2022 - 09:13
    • Güncelleme : 19.09.2022 - 09:54
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    Didem Soydan yelek giydi

    Şu sıralar Burak Deniz'le yaşadığı aşkla gündeme gelen oyuncu ve model Didem Soydan, son zamanlarda sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Paylaşımlarıyla dikkat çeken başarılı isim, iddialı pozlarıyla da ilgi çekiyor.

    Yine cesur

    Siyah bir takım giyen Soydan, verdiği pozları Instagram hesabından yayınladı. Yeleğinin içine iç çamaşırı giymeyen güzel modelin pozuna takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

    Didem Soydan yelek giydi #1

    Didem Soydan yelek giydi #2

    Didem Soydan yelek giydi #3


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