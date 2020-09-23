Dolar
7.6626
0.0039%
Euro
8.955
-0.2628%
Altın
1889.35
-0.5709%
Borsa
1096.16
0%
G. Altın
465.35
-0.6483%
Bitcoin
80468.48
-1.0674%
19ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 19 C

    Dilan Çıtak Tatlıses: Babamdan nefret ettiğim zamanlar oldu

    İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, katıldığı programda samimi açıklamalar yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 23.09.2020 - 07:08
    • Güncelleme : 23.09.2020 - 07:08
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Dilan Çıtak Tatlıses: Babamdan nefret ettiğim zamanlar oldu

    İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, bir programa konuk oldu. Genç şarkıcı, babası İbrahim Tatlıses ve kardeşi İdo Tatlıses hakkında konuştu.

    "KONUŞMUYORUZ"

    Çıtak, İdo Tatlıses ile ilgili soruya "Çok ilgilenmiyorum. Konuşmuyoruz. Bazı insanlar bir takım normlara bürünmek için maske takarlar o insanlardan uzaklaşmanız gerekir. Babamın çevresinden etkilendiği kesin." dedi. "İdo Tatlıses sesinizi kıskanıyor mu?" sorusuna "İnsanların baskılarıyla belki olabilir." ifadelerini kullandı.

    "AYRIMCILIK YAPTI"

    Dilan Çıtak Tatlıses, "İbrahim Tatlıses'ten nefret ettiğiniz bir an oldu mu?" sorusuna, "Evet ettim. Ayrımcılık yaptığı zaman. Vefalı evlat veya vefasız evlatlar arasında ayrımcılık yaptığı zaman." yanıtıyla da şaşırttı.

    Dilan Çıtak Tatlıses: Babamdan nefret ettiğim zamanlar oldu #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir