Dilan Çıtak Tatlıses: Babamdan nefret ettiğim zamanlar oldu

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, katıldığı programda samimi açıklamalar yaptı.

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, bir programa konuk oldu. Genç şarkıcı, babası İbrahim Tatlıses ve kardeşi İdo Tatlıses hakkında konuştu.

"KONUŞMUYORUZ"

Çıtak, İdo Tatlıses ile ilgili soruya "Çok ilgilenmiyorum. Konuşmuyoruz. Bazı insanlar bir takım normlara bürünmek için maske takarlar o insanlardan uzaklaşmanız gerekir. Babamın çevresinden etkilendiği kesin." dedi. "İdo Tatlıses sesinizi kıskanıyor mu?" sorusuna "İnsanların baskılarıyla belki olabilir." ifadelerini kullandı.

"AYRIMCILIK YAPTI"

Dilan Çıtak Tatlıses, "İbrahim Tatlıses'ten nefret ettiğiniz bir an oldu mu?" sorusuna, "Evet ettim. Ayrımcılık yaptığı zaman. Vefalı evlat veya vefasız evlatlar arasında ayrımcılık yaptığı zaman." yanıtıyla da şaşırttı.