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    Dilan Çıtak Tatlıses, transparan pantolon giydi

    Şarkıcı Dilan Çıtak Tatlıses'ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf olay oldu.
    • Haber Merkezi
    • 07.09.2022 - 07:28
    • Güncelleme : 07.09.2022 - 07:35
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    Dilan Çıtak Tatlıses, transparan pantolon giydi

    Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, sosyal medya paylaşımları ile gündeme gelmeye devam ediyor.

    Babası gibi şarkıcılık kariyerinde ilerleyen Dilan Çıtak zaman zaman özel hayatı ve sosyal medya paylaşımları ile magazin gündeminde yer alıyor.

    Transparan Dilan

    Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak son pozuyla dikkat çekti. İbrahim Tatlıses'in 7 çocuğundan biri olan ve babası tarafından yıllar sonra kabul edilen Dilan Çıtak Tatlıses sahne tarzında sınırları zorladı.

    Dilan Çıtak Tatlıses, transparan pantolon giydi #1

    Transparan pantolonuyla izleyici karşısına çıkan Çıtak, verdiği pozu Instagram hesabından paylaştı.

    Şarkıcının iddialı pozu sosyal medyayı ikiye böldü. Takipçilerinin bir kısmı paylaşımı yorum yağmuruna tutarken bir kısmı da eleştirdi.

    Dilan Çıtak Tatlıses, transparan pantolon giydi #2


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