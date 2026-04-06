Direk dansı öğrendi! Seray Kaya video paylaştı

Kızılcık Şerbeti'nin Başak'ı Seray Kaya, yeni projesi için hazırlık yapıyor.

Tuğba Büyüküstün, Derya Pınar Ak ve Rojbin Erden’in de içinde bulunduğu “Sultana” filminde rol alan Seray Kaya, filmde ‘Tülay’ karakterini canlandırıyor.

Ünlü oyuncu rolü gereği pole dansı dersleri almaya başladığını ve derslerin ilk haftasından bir kesiti sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.

"SULTANA"

Ünlü oyuncu Kaya'nın zorlandığı anlarsa kameraya yansıdı.

Oyuncu, paylaşımına “SULTANA filmi için aldığımız pole dans derslerimizin ilk haftasından bir kesit. Tülay karakteri loading…” notunu düştü.