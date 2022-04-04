Doja Cat, tuvalette yakalandı

Grammy Ödülleri'ne katılan dünyaca ünlü şarkıcı Doja Cat, anons edildiğini duyunca tuvaletten sahneye koştu.

Bu yıl 64'üncüsü gerçekleşen 2022 Grammy Ödülleri töreni, her sene olduğu gibi bu senede de ünlü akınına uğradı.

Doja Cat ödül için kırmızı halıda boy gösterdi. Son yıllarda ünlenerek özellikle TikTok akımlarında kullanılan şarkılarıyla oldukça popüler olan Doja Cat, en iyi ikili ya da grup performansı ödülü için sahneye anons edildi.

Ünlü rapçi, anons sırasında tuvaletteydi ve koşarak sahneye gelip "Hayatımda en hızlı işememdi." yorumuyla seyircileri güldürdü.

Doja cat, ödülünü almaya tuvaletten geldi VİDEO



DUYGULANDI

Derin yırtmaçlı elbisesiyle sahneye çıkarken zor anlar yaşayan ünlü isim, eliyle iç çamaşırı düzeltip frikik vermemek için de çaba sarf etti. Doja Cat nefesini düzenleyip, yırtmacını düzelttikten sonra duygusal anlar yaşadı.