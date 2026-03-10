Nükhet Duru’nun sözlerine The Weeknd’den yanıt geldi

Türk müziğinin güçlü seslerinden Nükhet Duru, son günlerde yaptığı açıklamalarla gündem oldu.

Daha önce dünyaca ünlü R&B şarkıcısı The Weeknd'in "Often" adlı şarkısını, Nükhet Duru'nun "Ben Sana Vurgunum" parçasından ilham aldığı iddia edilmişti.

71 yaşındaki sanatçı, söz konusu şarkı nedeniyle telif geliri elde ettiğini açıkladı.

"İYİ PARA KAZANDIM"

Duru, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "The Weeknd, Often şarkısında benim şarkımı kullandığı için sürekli para gönderiyor. Oradan iyi para kazandım." ifadelerini kullandı.

"BENİM İÇİN ZEVKTİ"

The Weeknd ise Duru'nun bu sözlerine sosyal medya hesabından yanıt verdi. Kanadalı şarkıcı, Duru'nun açıklamasını paylaşarak gönderisine "Benim için zevkti." notunu düştü.

2014 yılında yayımlanan "Often", The Weeknd'in en bilinen parçalarından biri olarak uzun süre müzik listelerinde üst sıralarda yer alarak rekor kırmıştı. Şarkının yıllar sonra Nükhet Duru'nun açıklamalarıyla yeniden gündeme gelmesi ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.