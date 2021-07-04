Duygu Özaslan ve Can Maxim Mutaf evleniyor

Duygu Özaslan sevgilisi Can Maxim Mutaf ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Özaslan sevgilisinin teklifini kabul ettiğini sosyal medya üzerinden duyurdu.

Instagram ve YouTube üzerinden yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Duygu Özaslan, uzun bir süredir Can Maxim Mutaf ile aşk yaşıyor.

Görücü usulü tanıştıklarını belirten Özaslan, tanışma yıl dönümlerinde sevgilisi Can Maxim tarafından yapılan sürprizle evlilik teklifi aldı.

"EVET DEDİM"

Tanışma yıl dönümlerinde sevgilisini yemeğe götüren Can Mutaf, sürpriz evlilik teklifiyle Özaslan'ı şoke etti. Evlilik teklifini kabul eden Özaslan, çekilen kareleri "Evet dedim" sözleriyle paylaştı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Özaslan'ın bu paylaşımına kısa süre içinde binlerce beğeni ve yorum geldi.

Öte yandan konu Twitter'da da en çok konuşulanlar arasına girdi.

Kullanıcılar, Özaslan'ın evlilik teklifi almasıyla ilgili birçok değerlendirmede bulundu.

"BEKLENTİM SIFIR OLDUĞU İÇİN İLGİLENMEDİM"

Duygu Özarslan, Can Maxim Mutaf ile nasıl tanıştıklarını YouTube kanalında anlattı:

“Görücü usulü tanıştık. Ortak bir arkadaşımız ‘Biri var, senden çok hoşlanıyor’ dedi. Beklentim sıfır olduğu için ilgilenmedim.

‘Ya çirkindir ya da salaktır’ dedim. Sonra bir akşam mesaj attı. Ertesi gün buluştuk ve sevgili olduk.”