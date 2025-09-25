Ebru Gündeş ile Murat Özdemir boşanıyor

2021'de Reza Zarrab ile yollarını ayıran ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, Şubat 2024'te iş insanı Murat Özdemir ile nikah masasına oturmuştu.

1,5 yıl süren evliliğin sona erdiğini sosyal medyadan açıklayan Gündeş, fikir ayrılıkları nedeniyle Özdemir ile ayrılma kararı aldıklarını belirtti.

"AYRILIK KARARI ALDIK"

Gündeş, ayrılık kararını şu ifadelerle açıkladı:

Büyük bir sevgiyle kısa sürede yapmış olduğumuz evliliğimizde, zaman içinde yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle maalesef ayrılma kararı almış bulunmaktayız.



Evliliğimizi bitirmiş olsak da saygımız ve dostluğumuz baki kalacaktır. Bu süreçte yanımızda olan ve hassasiyetle davranan herkese şimdiden sonsuz teşekkür ederim.