Ebru Gündeş, geçen yıl şubat ayında Dubai'de evlendiği iş insanı Murat Özdemir ile ayrıldıklarını açıkladı.

Yayınlama Tarihi: 25.09.2025 17:30
Ebru Gündeş ile Murat Özdemir boşanıyor

2021'de Reza Zarrab ile yollarını ayıran ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, Şubat 2024'te iş insanı Murat Özdemir ile nikah masasına oturmuştu.

1,5 yıl süren evliliğin sona erdiğini sosyal medyadan açıklayan Gündeş, fikir ayrılıkları nedeniyle Özdemir ile ayrılma kararı aldıklarını belirtti.

"AYRILIK KARARI ALDIK"

Gündeş, ayrılık kararını şu ifadelerle açıkladı:

Büyük bir sevgiyle kısa sürede yapmış olduğumuz evliliğimizde, zaman içinde yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle maalesef ayrılma kararı almış bulunmaktayız.

Evliliğimizi bitirmiş olsak da saygımız ve dostluğumuz baki kalacaktır. Bu süreçte yanımızda olan ve hassasiyetle davranan herkese şimdiden sonsuz teşekkür ederim.

SUÇ ÖRGÜTÜNE ÜYELİKTEN GÖZALTINA ALINMIŞTI

Öte yandan Gündeş'in eşi Özdemir, geçtiğimiz ay İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Selahattin Yılmaz Suç Örgütü' soruşturması kapsamında 'suç örgütüne üye olmak' suçlamasıyla dün gözaltına alınmış, daha sonra serbest bırakılmıştı.

AKILLARA ESKİ EŞİ GELDİ

Ebru Gündeş’in eski eşi iş insanı Reza Zarrab, 2016’da ABD’de kara para aklama suçlamalarıyla tutuklanmış, ardından itirafçı olmuştu.

