Ebru Gündeş'in annesi koronavirüse yenildi

Ebru Gündeş'in annesi Müjgan Bilgin, 73 yaşında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Bilgin, yarın Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

Ebru Gündeş, acı haberle sarsıldı…

Ünlü şarkıcının annesi Müjgan Bilgin, 73 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Koronavirüse yenildi

Bilgin’in koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Bilgin'in cenazesi, yarın Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

Kızı aynı annesi

Bilgin’in şeker, tansiyon ve kolesterol ile mücadele ettiği biliniyor.

Öte yandan 47 yaşındaki Ebru Gündeş’in Reza Sarraf ile evliliğinden olan kızı Alara’nın anneannesine olan benzerliği de dikkatlerden kaçmıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye telefonu

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ebru Gündeş’i telefonla arayarak annesinin vefatı nedeniyle taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.