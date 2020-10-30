Ebru Polat, arkadaşıyla sevgili oldu

Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar ve açıklamalarıyla sık sık magazin gündeminde yer alan ünlü şarkıcı Ebru Polat, yeni bir ilişkiye başladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Ebru Polat, yeni bir aşka yelken açtı.

ANNNEMİ DİNLEDİM

"En iyi sevgili eski arkadaştan olur" diyen annesinin sözünü dinlediğini söyleyen Polat, arkadaşı Tolgahan Yıldız ile sevgili oldu.

ARKADAŞIYDI SEVGİLİSİ OLDU

Çiçeği burnunda çift, ilk kez Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Yeni sevgilisi Tolgahan Yıldız hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan Ebru Polat, kendisiyle uzun yıllardır tanıştığını belirtti.

"SONUNDA EVLENECEĞİZ GALİBA"

Tolgahan Yıldız gazetecilerin "Ebru Polat'a evlilik teklifinde bulundunuz mu?" sorusuna, "3 yıldır Ebru'ya evlenme teklifi ediyorum. Sonunda evleneceğiz galiba" cevabını vererek flaş bir itirafta bulunmuş oldu.