Ebru Polat'dan Cadılar Bayramı tepkisi

Şarkıcı Ebru Polat Daha önce İzmir depremi sonrası yapılan çirkin yorumlara tepki gösteren Ebru Polat şimdi de Cadılar Bayramı kutlayanlara kızdı.

İzmir'de yaşananları yakından takip eden Ebru Polat son olarak da koronavirüs ve deprem dinlemeyen insanların Türkiye'de Cadılar Bayramı kutlamasına tepki gösterdi.

Gürgen Öz ve Gülben Ergen de konu hakkında tepki göstermiş ve gündem olmuştu.

CADILAR BAYRAMI KUTLAYANLARA SESLENDİ

Ebru Polat ise gelen sorular üzerine konu hakkında bir video çekti ve açıklamasında "Şu Cadılar Bayramı'nı kutlayanlar var ya o canın süpürgesi size gir..." dedi.