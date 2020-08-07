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- Ebru Şahin, tatilini bitirdi işine döndü
Ebru Şahin, tatilini bitirdi işine döndü
Dizisinin yeni sezon çekimleri için Mardin’e giden güzel oyuncu, at üzerinde şaha kalktı.
- Haber Merkezi
- 07.08.2020 - 15:53
Oynadığı dizide hayat verdiği karakter ile adından oldukça söz ettiren Ebru Şahin, tatilini bitirdi, çalışmaya başladı.
Alaçatı'da sevgilisi basketbolcu Cedi Osman'la tatil yapan güzel oyuncu, Mardin’e gitti.
ATLA ŞAHA KALKTI
Dizisinin yeni sezon çekimleri başlayan Şahin, sette at üstünde çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabı üzerinden paylaştı.
Oyuncu paylaşımına, “Bir yeni sezon şahlanması yaparım dedi Mavi.” notunu düştü.