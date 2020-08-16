Ebru Şallı, eşinin doğum gününü kutladı

İş adamı eşi Uğur Akkuş'un yeni yaşı için kolları sıvayan Şallı, tüm hünerlerini sergilerken; sosyal medya hesabından da mutluluğunu takipleriyle paylaştı.

Eski model ve sunucu Ebru Şallı, geçtiğimiz yıl eylül ayında evlendiği iş adamı Uğur Akkuş'un yeni yaşını tatilde kutladı.

Eşi için birbirinden lezzetli tabaklar hazırlayan Şallı, tüm hünerlerini sergiledi.

PASTA HAZIRLADI

“U” şeklinde bir pastayı eşinin çocuklarıyla birlikte yapan Şallı, bu anları sosyal medya hesabından da yayınladı.

“MELEĞİMİN UĞURİSTAN’I…”

Mutluluğunu takipçileriyle paylaşan sunucu, “İyi ki doğdun ve iyi ki benim yanımdasın. Doğum günün kutlu olsun. En mutlu, güzel yaşın olsun aşkım. Meleğimin 'Uğuristan'ı...” notunu yayınladı.