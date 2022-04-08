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    Ebru Şancı: CİMER'e şikayet edin

    Havyan sevgisiyle tanınan Ebru Şancı'yı yaşadığı sitede çıldırtan bir olay yaşandı.
    • Haber Merkezi
    • 08.04.2022 - 09:55
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    Ebru Şancı: CİMER'e şikayet edin

    Galatasaray 'da forma giyen Alpaslan Öztürk ile evli olan 3 çocuk annesi model Ebru Şancı, sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerden.

    Şancı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla isyan etti. Ebru Şancı hayvanlara yapılan işkenceyi görünce çileden çıktı.

    "Yürek yok"

    Ebru Şancı yaptığı paylaşımda "Oturduğum sitede yine bir karaktersizlik örneği. Kameralarda vardırn ama onu ortaya çıkaracak yürek de yönetimde yok! 1 aylık yavru köpeğin ayağını ezmiş bunun bir şeyi yok diye bırakmış gitmiş. 1 aylık bebek acıdan kıvranıyormuş. Allah korkusu olan birileri bana ulaştı şimdi doktora gidecek. Onu ezen karaktersiz inşallah şu mübarek ayda yaşattığını yaşamadan ölmezsin" dedi.

    Çok sinirlenen Ebru Şancı yavru köpeğe gereken tedaviyi yaptırdıktan sonra takipçilerine site yönetimini CİMER'e şikayet etmelerini söyledi.

    Ebru Şancı: CİMER e şikayet edin #1

    Ebru Şancı: CİMER e şikayet edin #2

    Ebru Şancı: CİMER e şikayet edin #3


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