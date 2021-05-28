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    Ebru Şancı eşiyle çekildiği kareleri paylaştı: Ağır geldim galiba

    Başarılı futbolcu Alpaslan Öztürk ile evli olan Ebru Şancı, eşiyle çekildiği kareleri takipçilerinin beğenisine sundu.
    • Haber Merkezi
    • 28.05.2021 - 09:23
    • Güncelleme : 28.05.2021 - 09:57
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    Ebru Şancı eşiyle çekildiği kareleri paylaştı: Ağır geldim galiba

    Göztepe'den ayrılan ve Galatasaray'a giden başarılı futbolcu Alpaslan Öztürk, Ebru Şancı'yla evli. 3 çocuğu olan çift, sosyal nedyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.

    YENİ KARELER GELDİ

    Ailesiyle sık sık esprili paylaşımlar yapan Ebru Şancı, eşinin kucağına oturup onu öpücüklere boğduğu kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

    Şancı, Alpaslan Öztürk’ün mutsuz ifadesine karşılık, “Ağır geldim galiba” yorumunu yaptı. Ebru Şancı, Alpaslan Öztürk ile 2015 yılında evlenmişti.

    Ebru Şancı eşiyle çekildiği kareleri paylaştı: Ağır geldim galiba #1

    Ebru Şancı eşiyle çekildiği kareleri paylaştı: Ağır geldim galiba #2

    Ebru Şancı eşiyle çekildiği kareleri paylaştı: Ağır geldim galiba #3

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