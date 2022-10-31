Ebru Şancı, kızlarına ruj sürünce tepki aldı

Cadılar Bayramı partisi düzenleyen Ebru Şancı, 6 yaşındaki kızlarına ruj sürünce takipçileri tarafından eleştirildi.

Galatasaray’dan sonra Eyüpspor’da forma giyen Alpaslan Öztürk’ün eşi Ebru Şancı Öztürk, geçtiğimiz günlerde ikiz kızları Ceylin ve Mila için temalı bir doğum günü partisi düzenlenmişti.

Cadılar Bayramı partisi

Gösterişli doğum günü partisi için çok masraf yaptığı gerekçesiyle sosyal medyada eleştirilere maruz kalan Ebru Şancı, bu kez de kızlarına Cadılar Bayramı partisi düzenlendi.

Ebru Şancı, henüz 6 yaşında olan kızlarının ruj sürmesine izin verdiği için eleştirildi. Çok sayıda yorum alan Şancı, eleştirilere cevap vermedi.