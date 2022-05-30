Ebru Şancı mini elbisesiyle poz verdi

Galatasaray'da forma giyen Alpaslan Öztürk ile eşi Ebru Şancı tatile çıktı.

Bir dönemin en çok konuşulan mankenlerinden Ebru Şancı, mesleğine veda edip 2015 yılında futbolcu Alpaslan Öztürk ile evlenmişti.

Çocuklar evde kaldı

Evliliğinden Ceylin, Mila ve Kürşad Fırat adında üç çocuğu bulunan eski model çocuklarını annesine bırakıp kocasıyla romantik bir İtalya tatiline gitti.

"Kim der 3 çocuk annesi"

Ebru Şancı tatil pozuyla dikkat çekti. Şancı mavi mini elbisesiyle verdiği pozu takipçileriyle paylaştı. Eski modele beğeni yağarken pek çok kullanıcı da "Kim der 3 çocuk annesi" yorumu yaptı.