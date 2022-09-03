Petrol
93.28
1.00%
Euro
18.1189
0.08%
Dolar
18.2
0.02%
Altın
1.002
0.99%
Borsa
3223
2.55%
Bitcoin
364.764
-1.59%
BTXN Coin
4.96
9.01%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Çok bulutlu 28 C

    Ebru Yaşar, Afyonkarahisar'ı salladı

    Dünya Motokros Şampiyonası'nın final ayağı, Türkiye MotoFest Etkinliği'nde sahne alan Ebru Yaşar, 100 bin kişiyi coşturdu.
    • Haber Merkezi
    • 03.09.2022 - 17:58
    • Güncelleme : 03.09.2022 - 18:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ebru Yaşar, Afyonkarahisar'ı salladı

    Türkiye MotoFest Etkinliği'nde, şarkıcı Ebru Yaşar'da sahne aldı.

    Şarkıcı Ebru Yaşar, Afyonkarahisar'ı adeta çoşturdu.

    Konsere hayran akını

    Hayranlarıyla buluşan Ebru Yaşar, 100 bin kişinin katıldığı konserde rüzgar estirdi.

    Hepbir ağızdan şarkılara eşlik eden Afyonkarahisarlılar, unutulmaz bir gece yaşandı.

    Gençlere 50’ye yakın etkinliği ücretsiz sunan Türkiye MotoFest etkinliği, yarın sona erecek.

    İşte o anlar...

    Ebru Yaşar, Afyonkarahisar'ı salladı VİDEO

    Ebru Yaşar, Afyonkarahisar ı salladı #1

    Ebru Yaşar, Afyonkarahisar ı salladı #2


    İlginizi Çekebilir

    CHP'li Cihangir İslam'dan Süleyman Soylu'ya 'Semra Güzel' tepkisi
    Gündem

    CHP'li Cihangir İslam'dan Süleyman Soylu'ya 'Semra Güzel' tepkisi

    Giresun'da inşaattan düşen şahıs hayatını kaybetti
    3. Sayfa

    Giresun'da inşaattan düşen şahıs hayatını kaybetti

    4000 TL ile başladı günlük 300 Dolar kazanıyor!
    Btcrobo

    4000 TL ile başladı günlük 300 Dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir