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Ebru Yaşar, Afyonkarahisar'ı salladı
Dünya Motokros Şampiyonası'nın final ayağı, Türkiye MotoFest Etkinliği'nde sahne alan Ebru Yaşar, 100 bin kişiyi coşturdu.
- Haber Merkezi
- 03.09.2022 - 17:58
- Güncelleme : 03.09.2022 - 18:14
Türkiye MotoFest Etkinliği'nde, şarkıcı Ebru Yaşar'da sahne aldı.
Şarkıcı Ebru Yaşar, Afyonkarahisar'ı adeta çoşturdu.
Konsere hayran akını
Hayranlarıyla buluşan Ebru Yaşar, 100 bin kişinin katıldığı konserde rüzgar estirdi.
Hepbir ağızdan şarkılara eşlik eden Afyonkarahisarlılar, unutulmaz bir gece yaşandı.
Gençlere 50’ye yakın etkinliği ücretsiz sunan Türkiye MotoFest etkinliği, yarın sona erecek.
İşte o anlar...
Ebru Yaşar, Afyonkarahisar'ı salladı VİDEO