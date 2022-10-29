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    Ebru Yaşar Anıtkabir'i ziyaret etti

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda başkent Ankara'ya giden şarkıcı, Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıktı. Yaşar, kabir ziyareti sonrası konser verdi.
    • Haber Merkezi
    • 29.10.2022 - 13:22
    • Güncelleme : 29.10.2022 - 13:46
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    Ebru Yaşar Anıtkabir'i ziyaret etti

    Şarkıcı Ebru Yaşar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Ata'nın huzuruna çıktı.

    Yaşar, Cumhuriyetin 99. yılında Anıtkabir’i ziyaret etti.

    Kabir ziyareti

    Ziyaretinin ardından Ebru Yaşar, Anıtkabir’deki Kurtuluş Savaşı müzesini de gezerken, ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün kabri başında dua etti.

    Ziyaret sonrası konser verdi

    Bir diğer yandan Yenimahalle Belediyesi Cumhuriyet Şenliği’ne ev sahipliği yaptı. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar’ı Ankaralı hayranlarıyla buluşturdu. 7’den 70’e herkesin bulunduğu salon hınca hınç doldu.

    Ebru Yaşar'ın konseri hayranlarından beğeni toplarken, seyirci arasında Özbekistanlı vatandaşların da olduğu belirlendi.

    Yaşar, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

    Ebru Yaşar Anıtkabir i ziyaret etti #1

    Ebru Yaşar Anıtkabir i ziyaret etti #2

    Ebru Yaşar Anıtkabir i ziyaret etti #3


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