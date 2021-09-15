Ebru Yaşar: Ödüllerim için özel bir ev yaptırdım

Ünlü şarkıcı Ebru Yaşar, ödülleri ve elbiseleri için özel bir ev aldığını söyledi.

Geçtiğimiz gün bir ödül töreninde basın mensuplarıyla bir araya gelen Ebru Yaşar, aldığı tüm plaketler için özel bir ev yaptırdığını açıkladı.

"EBRU YAŞAR EVİ"

Konuyla ilgili konuşan Ebru Yaşar, "O kadar çok plaket ve ödül var ki... Evde onları koyacak yerim yoktu. Sırf onları yerleştirmek için ev yatırımı yaptım. 'Ebru Yaşar evi' hazırlıyorum.

"DAİRE YAPTIRDIM"

İçinde bazı sahne kıyafetlerim, plaketlerim ve ödüllerimin özel vitrinlerde olduğu bir ev hazırlıyorum kendime. Hem anılarımı saklamak istiyorum hem de bizlere verilen ödüller ve plaketler sandıkta olmasın. O yüzden bir ev yani daire yaptırdım. 'Hatıra evi' diyelim. Böyle bir formül buldum." ifadelerini kullandı.