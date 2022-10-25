Sezonu muhteşem bir konserle açan Ebru Yaşar, hayranlara bir de klip müjdesi verdi. Sanatçı, 'İğne İplik' ve 'Gel de Sevme' şarkılarının klibi için çalışmaların başladığını söyledi.

Ebru Yaşar, İstanbul’da yeni sezonu görkemli bir konser ile açtı…

Maslak Yeni Gazino’da önceki akşam sahne alan sanatçı, hayranları ile bir araya gelerek sevenlerine unutulmaz biz müzik ziyafeti verdi.

Yaşar, zarafeti ve sahne performansı ile yine izleyenlerden tam not aldı.

“İstanbul geceleri artık bizden sorulur”

Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ebru Yaşar, kış maratonunun artık başladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Yaz-kış aynı yoğun şekilde çalışıyoruz. İstanbul maratonu başladı. İstanbul'da çok sevdiğimiz bir mekanda sahne alıyoruz. Geçen sene buradaydık. Bu sene de buradayız. Buranın kalitesini seviyorum. Birçok sanatçı arkadaşım ile aynı sahneyi paylaşıyoruz. İstanbul geceleri artık bizden sorulur.”

Ebru Yaşar'dan hayranlarına müjde: Sürpriz klip geliyor VİDEO



“Çalışmak ibadet gibi”

En çok konser veren sanatçıların başında gelen Yaşar, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Alıyorum evet... En çok gibi bir iddiam yok. Zaten ona yetişemem, hiç öyle bir iddiam yok ama çalışmayı seviyoruz. Ben hep söylüyorum, çalışmak ibadet gibi ama sosyal hayatı da aileni de çocukları da ihmal etmeden işimin gereğini yapmaya çalışıyorum. Düzgün işlerde olmayı seviyorum.”

“Denizli'ye mahcup olmak istemeyiz”

Sosyal sorumluluk projesi kapsamın da hatıra ormanı yaptıracağı altı konserinin sonuncusu olan Denizli’yi, Bartın’da yaşanan maden faciası sonrası ertelediği hatırlatılan Yaşar, “Denizli'ye gidemedim, bütün sevenlerimden çok özür diliyorum ama onlara bahara doğru havaların düzeldiği bir dönemde gideceğim. Çünkü biliyorsunuz Bartın’da çok talihsiz bir kaza yaşandı. O kaza yaşanırken, bizim konserde olmamız doğru olmazdı. O gece konserimi iptal ettiğim için tarih geçmiş bulundu doğal olarak. Ama bahar ayında veya yazın mutlaka gideceğim, bunu telafi edeceğiz. Sevenlerim biliyorum orda bekliyorlar. Onların beni beklediğinden daha fazla bekliyorum, onları istiyorum. Mutlaka buluşacağız. Bu haberi verin Denizli'ye mahcup olmak istemeyiz. Bir doğal afet oldu ama buluşacağız, gönüllerimiz bir onlarla." dedi.

“Paris çok güzeldi, o ambiyans çok güzeldi”

TV100'ün haberine göre; yoğun geçen konser maratonu arasında gerçekleştirdiği Paris tatilinden bahseden Yaşar, “Paris’teydim, çok moralim bozuk. Çünkü moda haftasına denk geldim. Birbirinden ünlü mankenlerin, beylerin önümde cirit attığı bir yerdeydim. Çok güzeldi, vizyon yüklendim geldim. Paris çok güzeldi, o ambiyans çok güzeldi. Ben tesadüfen denk geldim. Modayla iç içe de bir iş yapıyoruz. İnsanlara hitap eden kendi sahnemiz var. Ben de az çok tabii ki şık olmaya düşkünüm… İnsanlar sizden, sesiniz şarkınız ama biraz da olsa ambiyans da bekliyor. Bir şov, güzellik onu da vermeyi seviyorum, buna özeniyorum. Çünkü dinleyicim bunu hak ediyor, öyle düşünüyorum.” dedi.

"Sürpriz klip geliyor"

Satış rekorları kıran ‘Gel de Sevme’ albümden ‘İğne İplik’ şarkısına klip çektiğini belirten Yaşar, “Tüm ekibimiz ile son dakika sürprizi bir şeyler yapalım dedik. Çok içimizden geldiği gibi doğal mizanseni olmayan konsere giderken rutinimizi anlatıyoruz. Bakalım çekiyorlar ne çıkacak ortaya, ben onlara uyuyorum.” dedi.