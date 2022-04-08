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    Ece Erken, çılgına döndü

    Eşi orkunç şekilde öldürülen Ece Erken hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 08.04.2022 - 11:07
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    Ece Erken, çılgına döndü

    Şafak Mahmutyazıcıoğlu Yeşilköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

    Eşinin vefatıyla sarsılan Ece Erken, sık sık Instagram hesabından dua paylaşımları ve kocasıyla mutlu anlarını paylaşıyordu.

    Önceki gün oğlu için bir parti organize eden Ece Erken, bu sefer oğlunun doğum gününde yaşadığı bir olayla çıldırdı.

    "Tedbir kararı aldırmış"

    Ece Erken paylaşımında "Şu an oğlumu çocuk oteline götürüyorum bir bakıyorum hesabıma bloke gelmiş. Neden çünkü Şafak'a abi diyen, peşinde gezen, param yok bana Ö. Kuzu'dan borç alan diyen, ölümüne sebebiyet veren şahıs tedbir kararı aldırmış" diyerek isyan etti.

     

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