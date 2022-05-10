Ece Seçkin annesiyle pozunu paylaştı

Ece Seçkin son olarak annesiyle pozunu paylaşınca olay oldu.

Ünlü popçu Ece Seçkin 2. Lig’e çıkan Düzcespor’un şampiyonluk konserine çıkacak iken yaşananlar gündem olmuştu.

"Kadınları susturamazsınız"

Düzce Kaynaşlı ilçesinin belediye başkanı Birol Şahin “Bayan şarkıcı getirmek Düzce’ye yakışmaz. Sınırları aşmadan kutlama yapalım” diye açıklama yapınca Ece Seçkin “Ben ve kadın meslektaşlarım sizin gibilerin zihniyet ‘sınırlarını aşmak’ için şarkılar söylemeye devam edeceğiz. Kadınları susturamazsınız" diyerek olay olmuştu.

Ece Seçkin şimdi ise annesiyle verdiği pozla gündemde.

Ece Seçkin annesiyle pozuru "İkizim. Allah seni başımdan eksik etmesin" notuyla paylaştı.