Ece Sükan Yunanistan'a geçti

Yaz tatiline devam eden Ece Sükan, Yunanistan'ı motosikletle geziyor.

En son 2018 yılında yer aldığı Gülperi dizisiyle ekrana gelen ünlü oyuncu ve stilist Ece Sükan, şimdilerde yaz aylarının tadını çıkarıyor.

Motor kiraladı

Yazın büyük bölümünü Bodrum’da geçiren Sükan, tatiline Yunanistan'da devam ediyor. Ünlü oyuncu, Yunanistan adalarını turlamaya çıktı.

Patmos’un Skala bölgesinde kalan Sükan, adada gezmek için motosiklet kiraladı.

"Ada yaşamı"

Motosikleti sadece ulaşım için değil poz vermek için de kullanan Sükan, bu kareyi “Ada yaşamı” notuyla paylaştı.