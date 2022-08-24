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- Ece Sükan Yunanistan'a geçti
Ece Sükan Yunanistan'a geçti
Yaz tatiline devam eden Ece Sükan, Yunanistan'ı motosikletle geziyor.
- Haber Merkezi
- 24.08.2022 - 10:25
- Güncelleme : 24.08.2022 - 11:03
En son 2018 yılında yer aldığı Gülperi dizisiyle ekrana gelen ünlü oyuncu ve stilist Ece Sükan, şimdilerde yaz aylarının tadını çıkarıyor.
Motor kiraladı
Yazın büyük bölümünü Bodrum’da geçiren Sükan, tatiline Yunanistan'da devam ediyor. Ünlü oyuncu, Yunanistan adalarını turlamaya çıktı.
Patmos’un Skala bölgesinde kalan Sükan, adada gezmek için motosiklet kiraladı.
"Ada yaşamı"
Motosikleti sadece ulaşım için değil poz vermek için de kullanan Sükan, bu kareyi “Ada yaşamı” notuyla paylaştı.