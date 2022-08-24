Petrol
101.6
1.38%
Euro
18.0381
-0.16%
Dolar
18.136
0.15%
Altın
1.02
0.27%
Borsa
3119
0.00%
Bitcoin
390.597
-0.36%
BTXN Coin
5.04
-8.19%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Çok bulutlu 25 C

    Ece Sükan Yunanistan'a geçti

    Yaz tatiline devam eden Ece Sükan, Yunanistan'ı motosikletle geziyor.
    • Haber Merkezi
    • 24.08.2022 - 10:25
    • Güncelleme : 24.08.2022 - 11:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ece Sükan Yunanistan'a geçti

    En son 2018 yılında yer aldığı Gülperi dizisiyle ekrana gelen ünlü oyuncu ve stilist Ece Sükan, şimdilerde yaz aylarının tadını çıkarıyor.

    Motor kiraladı

    Yazın büyük bölümünü Bodrum’da geçiren Sükan, tatiline Yunanistan'da devam ediyor. Ünlü oyuncu, Yunanistan adalarını turlamaya çıktı.

    Patmos’un Skala bölgesinde kalan Sükan, adada gezmek için motosiklet kiraladı.

    "Ada yaşamı"

    Motosikleti sadece ulaşım için değil poz vermek için de kullanan Sükan, bu kareyi “Ada yaşamı” notuyla paylaştı.

    Ece Sükan Yunanistan a geçti #1

    Ece Sükan Yunanistan a geçti #2

    Ece Sükan Yunanistan a geçti #3

    Ece Sükan Yunanistan a geçti #4


    İlginizi Çekebilir

    Yazar Burcu Çömezoğlu'undan fantastik roman serisi
    Kitap

    Yazar Burcu Çömezoğlu'undan fantastik roman serisi

    Netflix duyurdu: Fatih Terim'in belgeseli geliyor
    Medya

    Netflix duyurdu: Fatih Terim'in belgeseli geliyor

    Ünlü iş insanı kripto yatırım projesini açıklıyor!
    Tesla

    Ünlü iş insanı kripto yatırım projesini açıklıyor!

    Görüş Bildir