Eda Ece: Karantinam bitiyor

Eda Ece sağlık durumu ile ilgili son gelişmeleri " Yarın karantinamın son günü. Şuanda iyiyim. Hastalığın 1-7 günü hiç de iyi değildim" sözleri ile paylaştı.

Eda Ece; Şevval Sam, Nesrin Cavadzade, Berk Oktay ve Erdal Özyağcılar ile birlikte başrolü paylaştığı, 'Yasak Elma' dizisine koronavirüse yakalandığı için ara vermek zorunda kalmıştı. Evinde karantinaya giren 30 yaşındaki oyuncu yeni bir paylaşım yaptı.

İlk hafta çok kötü oladuğunu söyleyen Eda Ece, şunları yazdı:

"Herkese merhaba! Haberlerden duyduğunuz üzere maalesef ben de covid geçiriyorum. Yarın karantinamın son günü.

"RESTORANLARIN AÇILDIĞINA İNANAMIYORUM"

Şu anda iyiyim. Hastalığın 1-7 günü hiç de iyi değildim. Şu an çevremde hala bir sürü hasta insan var, ülkemizde canıyla uğraşan bir sürü insan var, restoranların açılmış olması gibi şeylere inanamıyorum. Bazı sektörlerin çok etkilendiğini de biliyorum ama nasıl olacak endişeliyim.

"GÜLMEK ÇOK GÜZEL"

Bizim gibi kalabalıkta çalışan herkes, lütfen kendinize dikkat edin. Neyse, hastalığım boyunca tek güldüğüm an bu filmi izlediğim andı (The First Wives Club)

O kadar çok seviyorum ve gülüyorumki yıllar sonra yine beni mutlu etti. Gülmek bu hayattaki en güzel şey."