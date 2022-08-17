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- Eda Taşpınar, güneşlenirken kitap okusu
Eda Taşpınar, güneşlenirken kitap okusu
Yazı sevgilisi Patrick ile Yunan adalarında geçiren her fırsatta Eda Taşpınar'dan yeni pozlar.
- Haber Merkezi
- 17.08.2022 - 10:05
- Güncelleme : 17.08.2022 - 10:21
Senenin neredeyse 10 ayını tatilde geçiren sosyetenin ünlü ismi Eda Taşpınar, uzun bir süredir sevgilisiyle Yunan adalarında takılıyor.
Sık sık sevgilisine poz veren ve o kareleri Instagram hesabından yayınlayan Taşpınar'dan yeni fotoğraflar geldi.
Bol bol güneşlenen sosyetik güzel, bu defa herkesi şaşırtan bir poz verdi.
Haftada 1 kitap bitiriyor
Son fotoğrafında elindeki kitapla dikkat çeken Eda Taşpınar, sadece gezmediğini kendisini geliştirmek için bol bol da kitap okuduğunu takipçilerine gösterdi. İddaya göre; haftada bir kitap bitiriyor.