Eda Taşpınar, güneşlenirken kitap okusu

Yazı sevgilisi Patrick ile Yunan adalarında geçiren her fırsatta Eda Taşpınar'dan yeni pozlar.

Senenin neredeyse 10 ayını tatilde geçiren sosyetenin ünlü ismi Eda Taşpınar, uzun bir süredir sevgilisiyle Yunan adalarında takılıyor.

Sık sık sevgilisine poz veren ve o kareleri Instagram hesabından yayınlayan Taşpınar'dan yeni fotoğraflar geldi.

Bol bol güneşlenen sosyetik güzel, bu defa herkesi şaşırtan bir poz verdi.

Haftada 1 kitap bitiriyor

Son fotoğrafında elindeki kitapla dikkat çeken Eda Taşpınar, sadece gezmediğini kendisini geliştirmek için bol bol da kitap okuduğunu takipçilerine gösterdi. İddaya göre; haftada bir kitap bitiriyor.