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    Eda Taşpınar, güneşlenirken kitap okusu

    Yazı sevgilisi Patrick ile Yunan adalarında geçiren her fırsatta Eda Taşpınar'dan yeni pozlar.
    • Haber Merkezi
    • 17.08.2022 - 10:05
    • Güncelleme : 17.08.2022 - 10:21
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    Eda Taşpınar, güneşlenirken kitap okusu

    Senenin neredeyse 10 ayını tatilde geçiren sosyetenin ünlü ismi Eda Taşpınar, uzun bir süredir sevgilisiyle Yunan adalarında takılıyor.

    Sık sık sevgilisine poz veren ve o kareleri Instagram hesabından yayınlayan Taşpınar'dan yeni fotoğraflar geldi.

    Bol bol güneşlenen sosyetik güzel, bu defa herkesi şaşırtan bir poz verdi.

    Haftada 1 kitap bitiriyor

    Son fotoğrafında elindeki kitapla dikkat çeken Eda Taşpınar, sadece gezmediğini kendisini geliştirmek için bol bol da kitap okuduğunu takipçilerine gösterdi. İddaya göre; haftada bir kitap bitiriyor.

    Eda Taşpınar, güneşlenirken kitap okusu #1

    Eda Taşpınar, güneşlenirken kitap okusu #2

    Eda Taşpınar, güneşlenirken kitap okusu #3


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