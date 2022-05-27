Elif Buse Doğan: Parayı önemsesemiyorum

Langıdı lang lang samsak döveci şarkısı ile meşhur olan Elif Buse Doğan, katıldığı programda paraya değer vermediğini söyledi.

Son dönemde “Samsak Döveci” şarkısıyla adından söz ettiren Elif Buse Doğan, YouTube’da yayınlanan bir programa konuk oldu.

Müziğin gönül işi olduğunu söyleyen Elif Buse Doğan, samimi açıklamalarda bulundu.

"Farklı işler yapmaya çalışıyorum"

Paraya önem vermediğini söyleyen Doğan, “2 albümüm 15 single’ım var. Her defasında, beni farklı radyolar da çalsın diye, farklı işler yapmaya çalışıyorum. En son ‘Yalan Dünya’ yı deep mix olarak sundum. Müzik sektörü, pastası küçük bir sektör. Parayı önemseseydim, bu işi yapmazdım” ifadelerini kullandı.