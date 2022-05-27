Petrol
113.89
-0.25%
Euro
17.5935
0.19%
Dolar
16.3685
0.12%
Altın
975.67
0.32%
Borsa
2451
0.00%
Bitcoin
477.664
-2.76%
BTXN Coin
13.22
-0.52%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Güneşli 20 C

    Elif Buse Doğan: Parayı önemsesemiyorum

    Langıdı lang lang samsak döveci şarkısı ile meşhur olan Elif Buse Doğan, katıldığı programda paraya değer vermediğini söyledi.
    • 27.05.2022 - 08:28
    • Güncelleme : 27.05.2022 - 08:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Elif Buse Doğan: Parayı önemsesemiyorum

    Son dönemde “Samsak Döveci” şarkısıyla adından söz ettiren Elif Buse Doğan, YouTube’da yayınlanan bir programa konuk oldu.

    Müziğin gönül işi olduğunu söyleyen Elif Buse Doğan, samimi açıklamalarda bulundu.

    "Farklı işler yapmaya çalışıyorum"

    Paraya önem vermediğini söyleyen Doğan, “2 albümüm 15 single’ım var. Her defasında, beni farklı radyolar da çalsın diye, farklı işler yapmaya çalışıyorum. En son ‘Yalan Dünya’ yı deep mix olarak sundum. Müzik sektörü, pastası küçük bir sektör. Parayı önemseseydim, bu işi yapmazdım” ifadelerini kullandı.

    Elif Buse Doğan: Parayı önemsesemiyorum #1

    Elif Buse Doğan: Parayı önemsesemiyorum #2

    Elif Buse Doğan: Parayı önemsesemiyorum #3

    Elif Buse Doğan: Parayı önemsesemiyorum #4


    İlginizi Çekebilir

    Erdoğan'a tazminat ödeyecek
    Gündem

    Erdoğan'a tazminat ödeyecek

    Fenomen Ceo yeni yatırımı ile Dünyayı salladı!
    Tesla

    Fenomen Ceo yeni yatırımı ile Dünyayı salladı!

    Beyoğlu'nda çatıya çıkan hırsız, çocuğun üstüne düştü
    3. Sayfa

    Beyoğlu'nda çatıya çıkan hırsız, çocuğun üstüne düştü

    Görüş Bildir