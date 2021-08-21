Emine Ün: Annem koronaya yakalandı, durumu ağır

10 gün önce annesi ile koronavirüse yakalanan Emine Ün, "Annem çok hasarlı bir ciğere ve vücuda sahip olduğundan maalesef şu an çok ağır bir durum içinde" dedi.

Emine Ün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 10 gün önce annesi ile birlikte koronavirüse yakalandığını duyurdu.

İstanbul Şişli'de özel bir hastanede tedavi gören Ün, annesinin yoğun bakımda olduğunu söyledi.

Annesi ile çekilmiş karesini paylaşan ve sevenlerinden dua isteyen Ün, bugün yeni bir açıklama daha yaptı.

"ANNEM HASARLI BİR CİĞER VE VÜCUDA SAHİP"

43 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından yeni bir paylaşım yaptı:

"Annem ile benim aşılarımız yapılmıştı. Aşı olanlar asla koronavirüs olmayacak diye bir şey yok. Sadece aşı olanlar genelde hastalığı daha normal şartlarda atlatabiliyor, o da kişiye göre değişebilen bir durum.

Herkesin var olan hastalıkları ve yaşı farklı fakat annemin çok ciddi kronik rahatsızlıkları var.

Astım hastalığı, kalbinde stent ve çok çok ağır geçirdiği bir zatürre sorunu vardı. Bu sebepten annem çok hasarlı bir ciğere ve vücuda sahip olduğundan maalesef şu an çok ağır bir durum içinde…”