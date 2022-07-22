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    Emir Sarıgül sorusu Buket Aydın'ı sinirlendirdi

    Ünlü spiker Buket Aydın muhabirlerin Emir Sarıgül sorusunu duyunca çıldırdı.
    • Haber Merkezi
    • 22.07.2022 - 07:53
    • Güncelleme : 22.07.2022 - 08:01
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    Emir Sarıgül sorusu Buket Aydın'ı sinirlendirdi

    Spiker Buket Aydın bir süre Emir Sarıgül ile aşk yaşamıştı. Sarıgül tarafından aldatıldığı konuşulan Buket Aydın ilişkisine bir şans daha vermiş ama yine beklediğini bu aşkta bulamamıştı.

    Emir Sarıgül ile birlikteyken aldatıldığı iddia edilen ünlü sunucu geçtiğimiz akşam Bodrum'da görüntülendi. Buket Aydın kendisine eski sevgilisiyle ilgili sorulan sorulara ise kızdı.

    "O kim ya!"

    Aydın, Emir Sarıgül sorusunu duyunca "O kim ya! Adını duymak istemiyorum arkadaşlar lütfen yeter artık ya" diyerek tepki verdi.

    Emir Sarıgül sorusu Buket Aydın ı sinirlendirdi #1

    Emir Sarıgül sorusu Buket Aydın ı sinirlendirdi #2

    Emir Sarıgül sorusu Buket Aydın ı sinirlendirdi #3

    Emir Sarıgül sorusu Buket Aydın ı sinirlendirdi #4


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