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- Emma Stone, evini 4.3 milyon dolara satışa çıkardı
Emma Stone, evini 4.3 milyon dolara satışa çıkardı
Ünlü oyuncu Stone, evini satmaya karar verdi. 167 metrekarelik evin satış fiyatı belli oldu.
- Haber Merkezi
- 19.05.2022 - 15:47
- Güncelleme : 19.05.2022 - 16:08
Akademi ödüllü Amerikalı oyuncu Emma Stone, evini satmaya karar verdi.
Stone, Kaliforniya eyaletine bağlı Malibu şehrindeki evini satış listesine koydu.
Evini satıyor
Sahil kenarındaki yapı, yeşilliklerle çevrili olmasıyla dikkat çekiyor.
33 yaşındaki ünlü oyuncu, eviyle ilgili fiyat etiketini 4.3 milyon dolar olarak belirledi.
Beyaz renk göze çarpıyor
167 metrekarelik evde üç yatak odası bulunuyor. Emlakçı Eric Lavey, Wall Street Journal'a yaptığı açıklamada, "Pasifik üzerinde asılı klasik bir 1958 Kaliforniya Orta Çağ evi." dedi.
Son derece havadar olmasıyla dikkat çeken evin zemini, tavanı ve duvarları için beyaz renk tercih edildi.