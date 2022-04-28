Petrol
103.35
-1.52%
Euro
15.62
-0.06%
Dolar
14.82
0.09%
Altın
894.66
-0.36%
Borsa
2451
1.37%
Bitcoin
585.751
2.41%
BTXN Coin
19.93
-0.15%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    Erhan Yazıcıoğlu: Kızımın kakasını yedim

    Ünlü oyuncu Erhan Yazıcıoğlu, kızının kakasını nasıl yediğini ayrıntısıyla anlattı.
    • Haber Merkezi
    • 28.04.2022 - 07:16
    • Güncelleme : 28.04.2022 - 07:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Erhan Yazıcıoğlu: Kızımın kakasını yedim

    90'lardaki "Seç Bakalım" yarışmasıyla tanınan yılların deneyimli tiyatro oyuncusu ve sunucusu Erhan Yazıcıoğlu, Armağan Çağlayan'ın programına konuk oldu.

    Oyuncu 'Dur bi dinle' programında kızının nasıl kakasını yediğini anlatınca Armağan Çağlayan şoke oldu.

    "Vallahi yedim"

    Yazıcıoğlu'nun ilk eşinden olan kızları Begüm ve Burçak'tan bahsedilince konu kızının kakasını yiyip yemediğine geldi.

    Olayın nasıl gerçekleştiğini oyuncu "Annesi lavaboda k.çını yıkıyor Begüm'ün. 'Senin ben b.kunu yerim' dedim. Biraz da aramız limoniydi eşimle. 'Aman sen de bu ne sevgi' dedi. 'Gel ye de göreyim' dedi. Bu bana söylenir mi? Aldım ve yedim hocam! Vallahi yedim.

    Yani o sevgiden değil de hanımefendiyle aranız gergin olduğu için sinirden.." dedi.

     

    Erhan Yazıcıoğlu: Kızımın kakasını yedim #1


    İlginizi Çekebilir

    'Son 10 yılda en büyük değişimi yaşayan parti CHP'
    Politika

    'Son 10 yılda en büyük değişimi yaşayan parti CHP'

    Gizemli hepatit virüsü Kanada'da da görüldü
    Dünya

    Gizemli hepatit virüsü Kanada'da da görüldü

    Profesyonel ve yeni başlayanlar için, Bitcoin hesabını aç!
    Bitcoin

    Profesyonel ve yeni başlayanlar için, Bitcoin hesabını aç!

    Görüş Bildir