Erkan Özerman kimdir, ne iş yapıyor? Hakkındaki 'Best Model' iddiaları

Best Model of Turkey ile Best Model of the World Kurucu Başkanı Erkan Özerman, yarışmacıların iddialarıyla gündeme geldi. Peki Erkan Özerman kimdir, kaç yaşında ve hakkındaki iddialar nelerdir?

34. Best Model Türkiye yarışmasıyla ilgili ortaya atılan iddialar gündemin en çok konuşulanları arasında.

ilki 1988 yılında gerçekleşen, bu yıl 34’üncüsü düzenlenecek olan Best Model of Turkey 2021 yarışmasının yarı finalinde yarışmacıları seçme görüntüleri sosyal medyada olay yaratmıştı.

Benzer yarışmalarla ilgili akıllarla sürekli yer alan "torpil" iddiaları beklemedik bir şekilde gün yüzüne çıktı.

Yarışmada 'Best Smile' seçilen Elmas Yılmaz, "Best Model'da dereceye girecekler önceden belliydi, onlara ayrı otel odası tutuldu. Dereceye gireceği belli olanlar Erkan Özerman'a masaj yapmaya çağırıldı" gibi iddialarda bulundu.

Söylenenlere göre Erkan Özerman, erkek Best Model yarışmacılarına ahlaksız tekliflerde bulunuyordu. Skandal iddiaların ardından ilk açıklama nihayet geldi.

Erkan Özerman 'Dereceye giremeyenler kinlerini kusup reklamlarını yapıyor' dedi.

Olaylar üzerine Erkan Özerman kimdir? merak konusu oldu. İşte Best Model of Turkey ve Best Model of the Worl Kurucu Başkanı Erkan Özerman'ın biyografisi ve hakkındaki iddialar...

ERKAN ÖZERMAN KİMDİR?

Türk prodüktör, organizatör ve sanatçı menajeri olan Erkan Özerman, 4 Kasım 1938 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Erkan Özerman, lise eğitimini Galatasaray Lisesi'nde, lisans eğitimini ise Université Paris VIII Sosyoloji Fakültesi, Paris Siyasal Okulu'nda tamamladı.



Çeşitli gazetelerde sinema ve tiyatro eleştirmenliği ile magazin yazarlığı yapan Erkan Özerman bir dönem de Ankara Radyosu'nda eğlence programları direktörlüğü görevlerini üstlendi.



1976 1. Uluslararası İstanbul Pop Müzik Festivali'ni başkanlığını üstelenen Erkan Özerman aynı zamanda, 1979 Fransız - Türk Dostluk Derneği Başkanı, 1989 Best Model of Turkey ile Best Model of the World Kurucu Başkanı ve 2001 Sportif Salon Dansları Derneği Kurucu Başkanlığını yapıyor.

BEST MODEL TORPİL İDDİALARI

"Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa" canlı yayınına katılanElmas Yılmaz, Best Model yarışmasıyla ilgili iddialarıyla gündeme geldi. Bu yıl yarışmada 'Best Smile' güzeli seçilen Elmas Yılmaz, hakkının yendiğini iddia ederek, yarışmanın birincisinin önceden belli olduğunu söyledi.

ELMAS YILMAZ: DERECEYE GİRECEKLER BELLİYDİ

Yılmaz, "Best Model'da dereceye girecekler önceden belliydi, onlara ayrı otel odası tutuldu. Dereceye gireceği belli olanlar Erkan Özerman'e masaj yapmaya çağırıldı" iddiasında bulunarak, herkesi şoke etti.

Elmas Yıldız, organizasyon sorumlusunun, erkek yarışmacılara ‘Erkan Özerman’a kim masaj yapmak ister?’ şeklinde mesajlar attığını ve olumsuz cevaplar karşılığında ‘Yarışmada görürsün’ dendiğini ileri sürdü.

BARIŞ ARSLAN'DAN ELMAS'A DESTEK

Programa telefonla bağlanan Best Model of Turkey 2021 yarışmacılarından Barış Arslan, Elmas Yıldız'ı destekledi. Arslan, canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

"Hem Organizatör Aydın Bey'in Elmas'a söyledikleri doğru hem de ben o ahlaksız teklifleri kabul etmediğim için derece alamayacağım konusu tamamen doğru. Bizzat kulaklarımla duydum bunları..."

"AHLAKSIZ TEKLİFİ REDDETTİĞİM İÇİN DERECE VERMEDİLER"

"Bu ahlaksız teklifi reddettiğim için bana hiçbir şekilde derece vermediler. 1.5 yıl boyunca bu yarışma için hazırlandım. Sıkı diyet, sıkı antrenman. Ahlaksız teklifi reddettiğim için beni cezalandırdılar. Duruşumu bozmadığım için kendimle gurur duyuyorum. Bu canlı yayın bir başlangıçtı, bunun arkasında duracağız ve devamını getireceğiz. 'Erkan Özerman'a masaj yaparsan derece garanti' dendi. Ben bu pislikleri yapmadım."

Ortalık bu skandalla çalkalanırken bir iddia da yine Best Model yarışmacısı olan Oğuzhan Dalsız'dan geldi.

Bugün çıktığı programda açıklama yapan model, Erkan Özerman'ın kendisine de mesaj attığını söyledi.

Oğuzhan Dalsız, yaşananları anlattı.

"KAZANMAK İSTİYORSAN CİNSİYETİN OLMAYACAK"

Oğuzhan Dalsız, Erkan Özerman ile yaşadığı bir diyaloğu anlatarak şunları söyledi.

"Erkan Bey yanıma geldi kolumdan tuttu, şöhret olmak istiyor musun Oğuzhan dedi. Tabii ki Erkan Bey, herkes gibi bu ortak bir hayalim dedim. 'O zaman cinsiyetin olmayacak, bekleme burada boşuna çünkü ilerleyemeyeceksin.Ama bana bir masaj yap, yakın olalım' dedi.

"OFİSİNDE KORKUDAN SU BİLE İÇEMİYORDUM"

Erkan Özerman'ın ofisinde olduğumda korkudan aileme konum atıyordum. Su bile içemiyordum, korkuyordum içine bir şey atarlar diye."





ERKAN ÖZMERMAN'DAN İLK SAVUNMA

Erkan Özerman 'Dereceye giremeyenler kinlerini kusup reklamlarını yapıyor' dedi. Özerman, ayrıca olayı yargıya taşıyacağını da belirtti.

"KİN KUSUYORLAR"

Özerman, 'İddia edildiği gibi hiçbir yarışmacıyla sözü geçen sohbetlerim olmadı. Kimseye vaatlerde bulunmadım. Dereceye giremeyenler kinlerini kusup reklamlarını yapıyor. Kim benim odama yarışmacılardan birinin geldiğini görmüş? Kim yarışmacılardan masaj istediğime şahit olmuş? Olmayan konuşmaları olmuş gibi gösteriyorlar. Ben bu konuda ne yapabilirim. Sadece dava açabilirim. Öyle de yapacağım. Avukatımla konuştum. Dava açacağım.' ifadelerini kullandı.

BEST MODEL BİRİNCİSİ: BİLGİM YOK

Yarışmanın birincisi Bartu Dilmen ise, 'Erkan Bey hakkında ortaya atılan iddialar hakkında bilgim yok. Söylenenlerdeki gibi Erkan Bey ile aramızda bir diyalog geçmedi. Ben böyle bir şey yapsam yaşayamam' diyerek ileri sürülenlerin gerçek dışı olduğunu savundu.