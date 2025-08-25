Eşi Berk Oktay ihanet iddialarıyla gündemde! Yıldız Çağrı Atiksoy günler sonra paylaşım yaptı

Evliliğinde kara bulutlar dolana Berk oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy'un ilişkilerindeki son durum merak edilmeye devam ediyor.

Yıldız Çağrı Atiksoy ile 2022 yılında nikah masasına oturan oyuncu Berk Oktay'ın meslektaşı Gülsim Ali ile yakınlaştığı iddialarının ardından manken Tuğçe Aral da oyuncunun kendisine sosyal medya üzerinden taciz mesajları attığını iddia etmişti.

Evliliklerinde kriz çıktığı iddia edilen Yıldız Çağrı Atiksoy'dan günler sonra imalı bir paylaşım geldi.

PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Birinin kendisini suya bıraktığı anı paylaşan Atiksoy'un bu hareketi Berk Oktay'a gönderme olarak yorumlandı. Hem yalnızlık hissinin hem de derinlere inmenin hissedildiği fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.

İKİ KİŞİ VAR

Oktay’ın rol aldığı “Harman Yeri” dizisinde partneri Gülsim Ali ile yakınlaştığı ileri sürülürken, manken Tuğçe Aral da oyuncunun kendisine sosyal medya üzerinden taciz mesajları attığını iddia etmişti.

Aral’ın açıklamaları sonrası gözler Atiksoy’a çevrildi. Atiksoy menajeri aracılığıyla yaptığı açıklamada, Aral’ın daha önce de Oktay’a mesajlar gönderdiğini ve bazı aramalarına kendisinin de şahit olduğunu söyledi.