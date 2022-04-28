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    Esra Ezmeci paylaştı: Eşimle para karşılığı ilişkiye giriyorum

    Esra Ezmeci son olarak eşiyle para karşılığında cinsel ilişkiye girdiğini söyleyen takipçisini paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 28.04.2022 - 14:20
    • Güncelleme : 28.04.2022 - 15:26
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    Esra Ezmeci paylaştı: Eşimle para karşılığı ilişkiye giriyorum

    Katıldığı kadın programlarıyla ünlenen Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

    Verdiği cevaplarla Haydar Dümen'e bile benzetilen Ezmeci, takipçilerinin özel hayatlarıyla ilgili soruları yanıtladı. Kendine gelen soruları paylaşan Ezmeci', şaşırtmaya devam ediyor.

    "Normal miyim?"

    Bir takipçi Esra Ezmeci'ye "Eşimle para karşılığı beraber oluyorum normal mi?" diye sordu.

    Ünlü isim bu soruya "Bu çiftler arası fantezisel heyecan arttırıcı bir durum da olabilir. İkiniz de bu durumdan mutluysanız bir problem olmaz" yanıtını verdi.

    Esra Ezmeci paylaştı: Eşimle para karşılığı ilişkiye giriyorum #1

    Esra Ezmeci paylaştı: Eşimle para karşılığı ilişkiye giriyorum #2


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