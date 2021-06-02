Esra Sönmezer: Kedimi yaşatmaya çalışıyorum

Esra Sönmezer, İran cinsi kedisi Bebek’in dört-beş hastalıkla mücadele ettiğini söyledi.

İran cinsi kedisi Bebek’in rahatsızlığı nedeniyle veterinere uğradığını söyleyen oyuncu Esra Sönmezer, son dört yıldır zor günler yaşadığını anlattı.

"TEDAVİSİNE AYDA 6 BİN TL VERİYORUM"

Sönmezer, “Kedim dört yıldır böbrek hastası. Şimdi de karaciğer ile alakalı tedavi görmeye başladı. Karaciğer yetmezliği var ve her gün serum takviyesi alıyor. İyileşene kadar böyle sürecek. Sağlıkta paranın lafı olmaz ama aylık 6 bin TL gibi bir masrafı var." dedi.

"ÖLÜR DEDİLER"

Sönmezer, "İlaçlar yurt dışından geliyor. Dokuz yıldır yanımda ve elimden geldiğince yaşatmaya çalışıyorum. 4-5 hastalıklı mücadele eden bir kedi. Veterinerim 'Normalde bu hayvanın ölmesi gerekiyordu' dedi. 14’e yakın ilaç kullanıyor." diye konuştu.