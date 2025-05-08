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Haber Merkezi

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, eşsiz parçalara imza atmayı sürdürüyor.

Ebru Yaşar, Burak Bulut ile düet yaptığı yeni parçası 'Kehribar' ile müzik listelerini altüst etti.

EŞRAF RÜYA'DA SÜRPRİZ PERFORMANS

Ünlü şarkıcının rekor üstüne rekor kıran parçası, Kanal D’nin yeni sezonda dikkat çeken dizisi Eşref Rüya'ya da ilham oldu.

Dizinin başrolü Çağatay Ulusoy, yeni bölümde Yaşar'ın 'Kehribar' parçasını seslendirdi.

EBRU YAŞAR'IN ŞARKISINI YORUMLADI

Duygusal ritimleriyle insanı sürükleyen Kehribar şarkısı, Ulusoy'un yorumu ile izleyiciye büyük sürpriz yaşattı.

Dizideki performans, Ebru Yaşar’ın muhteşem yorumu ile taçlandırdığı rekortmen "Kehribar" şarkısını, bir kez daha geniş kitlelerle buluşturdu.