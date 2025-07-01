Eşref Rüya'nın sezon finalini bekledi! Çağatay Ulusoy'un yeni imajı

Son dönemin reyting rekorları kıran yapımlarından Eşref Rüya dizisindeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Çağatay Ulusoy, sezon finalinin tadını çıkarıyor.

YİNE İKİYE BÖLÜNDÜLER

Dizide canlandırdığı "Eşref Tek" karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu, sezon arasına girer girmez sakallarını kestirdi. Yeni imajıyla sosyal medyada gündem olan oyuncu, hayranlarını ikiye böldü.

Dizide sert bir mafya babasını canlandıran Ulusoy'un sakalsız hali, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Oyuncunun son halini gören bazı takipçileri 'Yeni proje mi var?' sorusunu sordu.