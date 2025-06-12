Eşref Tek düğünde! Zeybek oynadığı sahne gündem oldu

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Çağatay Ulusoy'la Demet Özdemir'in başrolünde oldukları Eşref Rüya, dün akşam yeni bölümüyle yine sosyal medyada en çok konuşulanlara adını ekledi.

Dizinin yeni bölümünde; Nisan'ın itirafı ile neye uğradığını şaşıran Eşref, kendini aşka kaptırdı.

Yıllarca Rüya'sını arayan Eşref, sonunda aradığını bulmuş gibi mutluydu.

EŞREF TEK ZEYBEK OYNADI

Sevdiği kadın ile baş başa bir gün geçirmeye hazırlanan Eşref, davet edildiği düğüne Nisan'la katıldı. Eşref’in Nisan gözlerinin içine bakarak zeybek oynadığı anlarda ekranda romantizm fırtınası esti. O anlar sosyal medyada gündem oldu.