Eşref Ziya Terzi’nin Hakim oğlunun görev yeri belli oldu

Sanatçı Eşref Ziya Terzi, Müslüman coğrafyasındaki zulümler ve başörtüsü yasağını konu edinen parçaları ile bir zamanlara damgasını vurmuştu.

Dillerden düşmeyen eserlere imza atan müzisyen, ses sanatçısı, sinema filmi oyuncusu Eşref Ziya Terzi’nin oğlu Hakim Mesut Burak Terzi'nin görev yapacağı yer çok konuşuldu.

GÖREV YERİ HAKKARİ

Mesut Burak Terzi, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.

HSK 2025 yaz kararnamesi ile görev yerleri açıklandı. Terzi de, paylaşımında yeni görev yerinin Hakkari olduğunu açıkladı.

"ALLAH UTANDIRMASIN"

Hakim Mesut Burak Terzi, paylaşımına "Allah utandırmasın" notunu düştü.